FOTOD | Rataskaevu 6 Art galeriis avanes Santa Zukkeri näitus „Erinevus“

Santale meeldib mängida värvidega ning seal asub ka tema tööde põhirõhk, kahtlemata ka katsetada julgete kontrastidega, sest see loob tugeva emotsiooni. Tema maale iseloomustavad jooned on mingis mõttes klassikalised, kuid mänglevad ja isegi müstilised, kohati kiiksuga.

Santa kirjeldab: „Erinevus“ seisneb pidevalt uute asjade proovimises ning julguses vältida liiga palju enda kordamist. Lugesin kunagi sellist kujundit, et kunst on joon ümber sinu mõtete. Kunst õpetab just seda, et kõik, mida sa suudad endale vaimusilmas ette kujutada, võib saada reaalsuseks.“