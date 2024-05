Äriklassis lendamisega „vahele jäänud“ Tiit Riisalo: äridelegatsioonide kaasa võtmisest on reaalne kasu

Eesti Ekspress pani osa minu tänavustest välisvisiitidest kirja, kuid kogu põhjalik nimekiri, mis neile kasutamiseks anti, jäi avaldamata. Tervikmahus kirjeldab see hästi, kuhu Eesti ettevõtted pürgivad ja kus saab minister neile abiks olla. Soov, et välismaal oleks uute koostööpartneritega läbirääkimiste laua taga või messidel olemas Eesti riigilt kõrgetasemeline tugi, tulebki just Eesti ettevõtjatelt. Valitsuse ülesanne on anda endast kõik, et Eesti ettevõtteid aidata. Eriti praegu, kui eksport on mitmendat aastat languses ja majandus visa taastuma, on võimaluste loomine uutel turgudel kriitilise tähtsusega.