Kliimakaitsja: Eesti ei vaja tuumajaama ning miski ei tõesta, et see rahaliselt end ära tasub

Kui seni on tuumadebatis olnud esindatud põhiliselt üks osapool - arendaja - siis viimastel nädalatel on lõpuks avalikult sõna võtnud ka teised. Ilmunud on mitmeid arvamuslugusid ja intervjuusid teadlastelt ja ekspertidelt ning mitme organisatsiooni koostöös tuumaenergia müütide ja faktide kogumik. Paljud teadlased ja eksperdid leiavad, et tuumaenergia ei ole Eestile mõistlik. Nii suure otsuse puhul tuleks tõstatatud kriitilised kohad läbi vaielda selleks, et leida ühiskonnas ja riigikogus laiapõhjaline konsensus, mitte otsuse napi häälteenamusega vastuvõtt.