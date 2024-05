MIS SIND EUROOPAS NÄRVI AJAB? | Jüri Ratas: loosungid sundrenoveerimisest, eraomanike kohustustest tekitavad arusaamatust ja hirmu

Esimene asi, mis hüppab pähe, on loomulikult meeletu kogus bürokraatiat, mis Euroopa Liidu tasandil asjaajamist pidurdab. E-Eestist tuleva inimese jaoks on aeglane masinavärk paras väljakutse, kuid nii hiljutine koroonapandeemia kui ka energiakriis näitavad, et Euroopa Liit on vajadusel võimeline end väga kiirelt liigutama ning kriisimeetmete abil kaitsma kõigi liikmesriikide ühishuve.