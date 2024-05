Siim Kallas: kui kindlad võime olla, et teised Euroopa riigid ei hakka Venemaaga üle meie peade kokkuleppeid sõlmima?

Milline on Eesti koht suures mängus?

Kes vähegi kasvõi silmanurgast jälgib prantsuse ajakirjandust, selle jaoks on Sylvie Kauffmann suur nimi – ta oli mõnda aega Le Monde peatoimetaja, kuulus ajakirjanik. Eesti lugejaskonna käes on nüüd tema raamat „Pimedusega löödud“ originaalpealkirjaga „Pimedad“, „Les Aveugles“. Väike nüansivahe kah. Pimedus on igavene, pimedusega löödud võivad nägemise tagasi saada.