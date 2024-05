FOTOD | Eesti noore kunsti tippsündmus! Tallinna kunstihoones avati EKA lõputööde festival

Disainiteaduskonnas on lõputööde fookuses psühholoogilised ja emotsionaalsed pinged, mida käsitletakse nii identiteedi, ligipääsetavuse kui kasutajakogemuse kaudu. Kestlikkus on esil nii läbi pärandi- kui materjaliuuringu – nende seas tegelevad mitmed tööd vetikapõhise materjaliarendusega. Tekstiilidisaini bakalaureusetöödes tegelevad tudengid identiteedi küsimustega, otsides seda läbi esivanemate, looduse, ümbritsevate inimeste ja materiaalse vaheliste seoste. Magistrant Kristina Oja lõputöö teemaks on vanadest suguvõsa piltidest inspireeritud kudumikollektsioon „Ma olin kadunud“, klaasi eriala tudeng Õnne Paulus tegeleb materjali agentsusega ning Elle Kannike tungib aga „objekti pärandit“ uurides esemete väärtuslikkuse ja väärtustamise teemasse.

Kunstikultuuri teaduskonnas on oma lõputöö pealkirjaga „Pärand on popp!“ sõnastanud EKA muinsuskaitse ja konserveerimise magistrant Karola Mursu muinsuskaitse moto, suhtumise ja oleku nagu seda täheldab dotsent Riin Alatalu , EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna magistriõppe juht. Kristel Akerman tegeleb Tallinna vanalinna probleemide ja võimalustega kaasaaegsete linnaplaneerimise ideoloogiate valguses.

TASE ’24 lõputööde festivali peakorraldaja Kaisa Maasik: „Oleme õnnelikud, et ka sel aastal saab suur osa lõpetajatest enda töid näidata Tallinna Kunstihoones ning loodame, et see juhib tähelepanu ka asjaolule, et meile kõigile oluline kunstipesa seisab juba teist aastat tühjalt, oodates renoveerimistööde pealehakkamist. Võrreldes eelmise aastaga toimub TASE lisaks Eesti Kunstiakadeemiale ja Tallinna Kunstihoonele veel väga arvukates asukohtades, millest soovitan kindlasti kõigist osa saada.“