LÕPUPEO MEENUTUSED | „Olime kõik ühtemoodi vaesed. Rõivakauplustest polnud loota suurt midagi peale dresside ja koolivormi.“

Tuntud moesõbrad aga on endale ise kleidi meisterdanud või õmblejalt abi palunud. Materjaliks on sobinud ka lehmapiima kurnamiseks kasutatav riie. Nagu kommenteeris Electra: selleks et kasvõi kohvikoort saada, pidi pikas järjekorras seisma. Mis siin veel peenest kostüümist rääkida?