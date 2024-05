JUHTKIRI | Ameerika andku Ukrainale vabad käed vastu lüüa

Paraku sõltuvad ukrainlased oma liitlastest, kellel on märksa suurem hirm kui Ukrainal, mis on juba Venemaa rusikat tunda saanud. Lääs on talle andnud – suure hilinemisega – relvi, mis on võimekamad kui Moskval. Siinkohal on heaks näiteks ATACMS-i raketid, mis näivad olevat löönud tõesti suured augud Krimmi õhukaitsesse. Kuid just konkreetselt nende puhul kehtib tarnija ehk Ameerika Ühendriikide keeld kasutada neid väljaspool Ukraina ametlikke piire. See tähendab, et raketipatarei, mis saadab surmava laadungi mõne Harkivi elumaja pihta, jääb ukrainlastel maha võtmata. Ehkki nad suudaksid seda.