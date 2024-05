Alkotootjad: Eestis on juba kõige kallim õlu Euroopas. Täiendavat aktsiisitõusu pole vaja

8 miljonit eurot - rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi järgi väheneb alkoholiaktsiisi tasumise prognoos käesolevaks aastaks just sellise summa võrra (kui kõrvutada riigieelarve prognoosiga). See teeb 243 miljonit eurot ning on 7,6% väiksem kui aasta varem.