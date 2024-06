INFOLAENG | USA timukad saavad tööd juurde. 24 põhjust, miks mitte anda välja oma kodanikke

On ikka vaatemäng küll! Inimesel, veel elusal, kes üle aasta tagasi napilt hukkamisest pääses, tõmmatakse üle näo mask. Sinna viib voolik. Algul tuleb voolikust õhku nagu teistelegi, aga siis asendab timukas selle lämmastikuga. Ei, see pole mürgine, ka tavaline õhk koosneb 78% ulatuses sellest inertgaasist – aga hapnikku enam maski all pole. Tapmist pealt vaatama tulnud tunnistajad näevad, kuidas hukatav mitu minutit ränkades krampides tõmbleb, silmad peast välja pungumas, enne kui lõplikult okset täis maski all lämbub.