FOTOD | „Aadama saladus“. Kumus avati Jevgeni Zolotko seni suurim isikunäitus

„Päevakajalise ja poliitilise asemel on Jevgeni Zolotko kunsti kontekst lääne kultuurilugu kõige laiemas mõttes – koos antiigi, Piibli, ilukirjanduse, filosoofia ja rahvapärimusega. Teoste keskmes on inimeseks olemisega seotud teemad nagu elu, surm, üksildus, vaikus ja hääbumine, aga ka lootus. Zolotko loomingut võiks iseloomustada kui torni – iga järgnev teos kasvab teatud määral välja eelmisest, öeldut pidevalt täpsustades ja varjundirikkamaks muutes,“ on kirjutanud näituse kuraator Triin Tulgiste-Toss.

„Kumu näitusesaali puhul on tegemist arhitektuuriliselt ja tunnetuslikult monoruumiga. Seetõttu otsustasin kohe alguses, et näitus peab olema üks lausung, üks fraas, üks terviklik töö. Ja see on pikim lause, mida ma olen koostanud,“ rääkis Jevgeni Zolotko.