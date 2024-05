SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene rinnetelt kostab hala Ukraina võimekate droonide pärast

Ukraina korraldas Krimmi parvlaevade vastu õnnestunud meredroonioperatsiooni, mis seab Venemaa Krimmis veelgi tugevama surve alla. Ukrainlased näitasid, et Venemaa ei suuda seda piirkonda kaitsta.

Viimaste nädalate jooksul on palju räägitud Kertši sillast selles võtmes, et seal võib n-ö kuumaks minna. Kuumaks läkski, aga sillast põhja pool, kus on parvlaevatee. Ajakirjanik Boriss Tizengauzeni sõnul oli parvlaevade kasutamine ülimalt oluliseks muutunud pärast Ukraina rünnakuid Kertši silla vastu, pärast mida hakati üle Kertši raudteesilla palju vähem sõjaväetehnikat ja kütust vedama. Kõike seda hakati Krimmi vedama peamiselt rongilaevadega. Tizengauzeni sõnul töötas seal viimasel ajal pidevalt kuus parvlaeva, millest kaks olid rongide, kaks veoautode ja kaks sõiduautode vedamiseks.