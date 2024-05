FOTOD | Kunstihoone Lasnamäe paviljonis avatud kevadnäitus tõstab esile skulptuuri ja noored talendid

Samuti on energiaprobleemide ja keskkonnaküsimuste käsitlemine olnud kevadnäituste tähtis teema juba aastaid. Teosed, mis keskenduvad üleilmsetele energiaallikatele ja nende kasutamisele, tõstavad esile meie planeedi tuleviku ja keskkonnasäästlikkuse, esitades küsimusi, kuidas erinevad energiaallikad mõjutavad meie elu ja milliseid valikuid peaksime tegema tuleviku heaks. Teemaliin, mida võiks veel märgata, on autobiograafilised teosed kui austusavaldus igapäevaelust kogutud materjalidele, kus biograafiline aines on muutunud kunstiteosteks, kajastades kunstniku- ja elutee paralleelset kulgu.