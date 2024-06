LASTEKAITSEPÄEV | Linnas on ilus elu, maal on täitsa p...?

Kohtutesse on jõudnud enneolematult suur hulk väikekoolide vaidlusi. Vaatamata sellele ei ole kohtud sel aastal mitte ühelegi kooli sulgemisele kätt ette pannud. See omakorda on julgustanud kohalikku võimu, kelle arvates koolivõrgu ümberkorraldamine on poliitiline otsus, mille vaidlustamise eduväljavaated on pigem kasinad.2 Huvitav, milliste tunnetega tähistavad lastekaitsepäeva vallavolikogude liikmed, kes on sulgenud koole.