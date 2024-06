NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo Kiievist: venelased on heitnud omaenda Belgorodi pihta juba 75 pommi

The Ministry Of Emergency Situations

The Ministry Of Emergency Situations

FOTO: The Ministry Of Emergency Situations | ZUMAPRESS.com

Kõik see toob kaasa aga nii plaanilisi katkestusi elanikele kui ka üha raskema talve, sest korduvate tabamuste järel on üha raskem infrat taastada ning Dnipro elektrijaam on järjekordse tabamusega peaaegu hävitatud.