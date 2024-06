Donald Trump tegi selle nädala neljapäeval ajalugu. Ta on esimene endine president, kes on kohtus kriminaalkorras süüdi mõistetud. Neljapäeval otsustas New Yorgi vandekohus, mis koosnes kaheteistkümnest Manhattani elanikust, et Trump on süüdi äridokumentide võltsimises, et varjata 130 000 dollari suurust vaikimisraha pornotäht Stormy Danielsile, kodaniku nimega Stephanie Gregory.