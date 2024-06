Pole kahtlust, et suur osa kaosest, mida me sotsiaalmeedias näeme, on lavastatud kaamerate jaoks. Meeleavaldused ei ole täiesti ebasiirad, kuid on huvitav spekuleerida, kas sündmused oleksid juhtunud või juhtunud sellises mahus ja neil oleks nüüdne iseloom, ilma võimaluseta neid sotsiaalmeedias edastada.