SÕJARAPORT | Teet Kalmus: varsti võib Venemaa pealetungist ainult unistada - Harkivi avantüür kukkus läbi suurejoonelisemalt kui arvati

Viimaste päevade jooksul on tulnud järjest lääne poolt erinevatest riikidest sõnumeid, et kuhu siis ikka võib lääne päritolu relvadega lasta. Huvitav on märkida, et sellega seoses on ka Venemaa meedias hakatud kasutama mõistet „rahvusvaheliselt tunnustatud piiridega Venemaa“ ehk siis Venemaa ilma Krimmi kui muude okupeeritud Ukraina territooriumitega. Väike, aga märkimisväärne nihe Venemaa meediamaastikul.