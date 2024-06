MIS SIND EUROOPAS NÄRVI AJAB? | Jana Toom: probleem prioriteetidega. Euroopa nõukogu toimib piduri, mitte mootorina

Võib jääda mulje, et kritiseerin Euroopa Komisjoni ja kurikuulsaid eurokraate, kes on laisad ja takistavad algatusi. Ei. Saan aru, et komisjon ei suudagi sageli tegutseda. Tegemist ei ole „Euroopa Liidu valitsusega“, sest meil on kolm seadusandjat - parlament, komisjon ja nõukogu. Ja kui nõukogu asja heaks ei kiida, on komisjoni käed seotud. See kehtib nii kodanikualgatuste kui ka Euroopa õigusaktide kohta. Iga direktiivi menetluse lõppjärgus toimub parlamendi, komisjoni ja nõukogu kolmepoolne arutelu. Ühtegi otsust ei võeta vastu nõukoguta. Teisisõnu, otsus sõltub tihtilugu just nõukogust.