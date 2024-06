KIIRHINNANG | ETV esimesest paariväitlusest väljus selge võitjana Margus Tsahkna. Evelyn Sepp kaldus demagoogiasse

Julgeoleku küsimuses kaldub Sepp demagoogia valdkonda, süüdistades opponenti tegemata töös, kui too oli kaitseminister.

Nagu suures osas Euroopa Parlamendi valimistega seotud debattides, said ka täna põhilisteks teemadeks julgeolek ja majanduskasv. Kuigi võiks arvata, et teemad on erakondades ristipõiki läbi arutatud ja puust ja punasest selgeks tehtud, tundus kohati nagu Sepp kuuleks selleteemalisi küsimusi esimest korda.