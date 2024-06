Jens Jaanimägi: Eesti noored on ühed maailma teadlikumad kodanikud. Neil peaks europarlamendi valimistel valimisõigus olema

Eestis kannab 16-aastane noor kriminaalvastutust. Selles vanuses noorel võimalik teha aborti, abielluda, oma haridustee jätkamise üle otsustada ja osaleda ka kohaliku omavalitsuse valimistel. Aga selsamal noorel, kel on õigus teha otsuseid oma tervise, hariduse ja elu üle, puudub üks demokraatliku ühiskonna kesksemaid õiguseid: valimisõigus – seda nii riigikogu kui Euroopa Parlamendi tasemel. Teisisõnu: noorel on vastutused ja kohustused. Jääb küsida vaid, kus on õigused?