ARVUSTUS | Mitmekihiline, ent lihtne näitus. Itaalia maastikud Urmo Rausi maalidel

Kunsti üle on võimalik arutleda ju mitmel moel. Ühelt poolt on hakanud domineerivaks muutuma käsitlused, mis jäävad vahest tahtmatultki modernistliku filosoofiatraditsiooni raamidesse. Sellise tendentsi tunnuseks on üha enam ideologiseeritud või moodsalt politiseeritud narratiivide, mingi kirjeldusliku allhoovuse või aimatavate tekstide kohalolek. Viimased kipuvad asendama kunstiteose enda eksistentsiaalseid tingimusi moodsate kollektiivsete normidega, millegi „üldiselt tähtsamaga“.