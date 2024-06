KIIRHINNANG | Kahe tugeva väitleja heitluse võitis vahelduseks naine

Saates „Esimene stuudio“ väitlesid Keskerakonna esinumber Mihhail Kõlvart ja Parempoolsete esinumber Lavly Perling. Kaks tugevat kandidaati said väitlusega veenvalt hakkama. Sisukas ja teemaderohkes väitluses kohtusid kaks kogenud esinejat ning võitja otsustamine polnud kerge. Oli nauditav vaadata debatti, kus kandidaadid said aega oma vaateid avada ning need selgelt eristusid. Oma seisukoha kaitsmisel oli seekord kergelt argumenteeritum Lavly Perling, kuigi ka Mihhail Kõlvart tegi väga tugeva esinemise.