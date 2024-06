Andres Metsoja: valitsus kasutab lisaeelarvet automaksult tähelepanu kõrvale juhtimiseks

Kolmapäeval peeti maha välkkiire erakorraline virtuaalne istung, et saaks lisaeelarvet meediale tutvustada ja samal päeval riigikogule üle anda. Seda vaatamata tõsiasjale, et neljapäeval on kavas korraline istung, kus oleks saanud otsustada sedasama – piisava varuga, et selle saaks ka neljapäevasel istungil esitada.