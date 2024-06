Raili Roosimaa: maksuametnike töö ongi otsida viise, kuidas probleemsed maksumaksjad üles leida

„Kokku jääb Eestis aastas kogumata u 200 miljonit eurot maksutulu, 100 miljonit sellest on käibemaksu ja 100 miljonit tööjõumaksude tasumata jätmine.“

Maksu- ja tolliameti roll on koguda kokku maksutulu ja teha ettepanekuid, kuidas seda veelgi tulemuslikumalt teha. Selleks, et ausad maksumaksjad ei satuks maksude maksmisest kõrvalehoidjate seas ebavõrdsesse olukorda, on meie ülesanne otsida üha tõhusamaid viise probleemsete maksumaksjate üles leidmiseks. Meie ettepanek rahandusministeeriumile oli seda teha nii nagu tänaseks juba mitmed Euroopa Liidu riigid seda teevad (sh naabrid Läti ja Leedu) ehk saada finantsteenuse pakkujatelt ülevaade üldiste rahavoogude, aga mitte üksiktehingute kohta ning seda makstud maksude infoga võrrelda.