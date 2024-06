MIS SIND EUROOPAS NÄRVI AJAB? | Jevgeni Ossinovski: jutt, et kliimapoliitikaga peaks kaasnema ka majanduskasv, ajab tõsiselt närvi küll

Euroopa Liit on oma kliimapoliitika kommunikatsioonis kogu aeg rõhutanud, et üleminek kliimaneutraalsusele ei kaitse ainult keskkonda, vaid toob kaasa enneolematu innovatsiooni ja majanduskasvu. See jutt ajab küll tõsiselt närvi, sest kliimamuutuste ohjamine on eksistentsiaalne küsimus, mille mõõdupuuks ei ole majanduskasv.