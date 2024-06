Indrek Luberg: automaksu „uus versioon“ ei ole kuidagi parem – kosmeetilised muudatused ei lahenda peamisi vigu

„Automaksu kehtestamise asemel peaks Reformierakond esmajoones lükkama edasi maksuküüru kaotamise – meie eelarveseis on nii niru, et praegu pole selleks õige aeg.“

Automaksu võiks kaaluda, kui selle kehtestamise eesmärgid oleksid ühiskonna huvides. Näiteks võiks automaksu vaadelda keskkonnaalase meetmena – on täiesti loogiline, et kes rohkem saastab, see peaks ka rohkem maksma. Eile öösel teise lugemise läbinud eelnõu on hoopis teisel teel, keskkonnale pole sellest mingit kasu oodata. See aimub juba asjaolust, et maksutada kavatsetakse ka nullemissiooniga sõidukeid, samas tehakse maksusoodustusi vanematele, rohkem saastavamatele masinatele.