KULTUURIBIIT | Eesti-iiri folkansambli Cú playlist

7. juunil esietendub Loobu mõisa aidas Rakvere teatri suvelavastus „Lahkumine“. Lavastuse sündmused leiavad aset talus, millest vanemad loodavad, et lapsed selle kunagi üle võtavad ja samuti maaeluga jätkavad. Noored perepojad pole aga veel jõudnud ennastki avastada ega selgusele jõuda, mida nad ise elult tahaks. Lahkhelid ja vastuolud on paratamatud, traagilised sündmused niisamuti, aga samavõrd on lootust, et midagi on siiski võimalik muuta.