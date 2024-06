JUHTKIRI | Automaks suruti ülbelt läbi

Ühest küljest ongi tegemist opositsiooni teadlikult tõstatatud küsimusega, sest kellele ikka uued maksud meeldiksid ja nii annab koguda poliitilisi plusspunkte. Eriti kehtib see hõreasustusega riigis, kus just maapiirkondades pole aktiivsel, tööl käival inimesel ajasäästlik elukorraldus ilma autota sageli mõeldav. Niisamuti on väljaspool asfaltkattega teedega linnu tarvis pigem võimsamaid ja kõrgemaid ehk ka kõrgema maksu alla minevaid sõidukeid.