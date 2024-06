Eelnõu idee on ju üllas, kuid teostus täiesti elukauge. Kui reaalne oleks, et maailma juhtivad pornosaidid hakkaksid väiksele Eestile pakkuma erikohtlemist? Ja iga maailma väiksemgi pornosait lisaks Eesti ID-kaardiga sisselogimise võimaluse. Ja üldsegi, kes hakkaks otsustama, milline on pornosait ja milline mitte - mõni uus Eestis tegutsev pornokomisjon?