ARVUSTUS | Üks viimaste aastate tugevamaid stsenaariume. Itaallaste „Homme on ka päev“ on väga hea film

Väljaspool festivale jõuab Eestisse kahjuks häbiväärselt vähe Euroopa filme. Arusaadav, et filmivalik oleneb enamasti rahast ja tühjade saalide eest suuri summasid välja käia pole mõistlik, aga kinohiiud (või noh, meie ainus kinohiid) võiksid siiski kodumaise publiku maitse laiendamisse rohkem panustada. Seda parem meel on aga näha, et vähemalt siis, kui kodupubliku ees suudab üks film teha silmad ette kõigile möödunud aasta hiigelhittidele, jõuab see mõne aja pärast ka meieni.