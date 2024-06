Mari-Liis Jakobson: 7-aastase hindaja südame võitsid Jüri Ratase reklaamid

Kui linnapildis liikuda, siis ei pruugi eriti aru saadagi, et valimised on. Vähemalt tundub, justkui oleks need veel kaugel, sest silma hakkab vaid mõni üksik plakat. Seda seepärast, et valimiskampaaniad on kolinud kasvavalt sotsiaalmeediasse. Ainuüksi Facebooki omanikfirmat Metat toetasid Eesti erakonnad möödunud nädalal ligi 40 000 euroga. Millist reklaami siis vaatajatele sihitakse?