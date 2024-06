Marcus Ehasoo: sisepoliitikat EL poliitikast täielikult eristada ei saa, kuid kuskilt läheb siiski piir! Valija pole rumal

Valijatena on meie huvi, et kandidaadid käituksid mitte ainult seadusega kooskõlas, vaid ka eetiliselt. Eestis on head valimistava tutvustatud ja levitatud üle 15 aasta, et pakkuda nägemust sisukast ja eetilisest valimiskampaaniast ning sellest, mida see kindlasti ei ole. Kuigi positiivne on, et räigeid rikkumisi pole nende Euroopa Parlamendi valimiste kampaania raames silma jäänud, on sel korral tegeldud massilise valijate eksitamisega. Küsimus on, kas valijaid eksitavaid kandidaate saab ikka Euroopa Parlamenti usaldada?