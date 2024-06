Aljona Kurbatova: uimastisõltlasi saab vanglas olles päästa küll. Aga selleks peab riik ka pingutama

Tervise Arengu Instituut on seisukohal, et iga juhtum väärib eraldi tähelepanu ja järelduste tegemist - mida oleks saanud teha teisiti. Vanglakaristusest tõhusamaks võivad narkootikumide tarvitamisele reageerimisel olla alternatiivsed lahendused, milleks on nii ravi kui ka erinevad nõustamisteenused. Teatud juhtudel aitavad need mitte ainult inimest ennast, vaid ka tema lähedasi, töökaaslasi ja ühiskonda laiemalt.