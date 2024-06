Turbaliit: kliimat soojendavad tegelikkuses atmosfääri jõudvad, mitte ametnike poolt paberile kirjutatud CO2 molekulid

Jälle kirjutatakse turbast – ja see on ju oluline - kuid paraku kumab artiklist läbi asjatundmatus. Vägisi tekib küsimus, kas autor ikka valdab turba teemat. Mõistan, et ajakirjanikud ei saagi kõigist teemadest sügavuti teada, kuid küsimusi võiks nad sellistel puhkudel osapooltele ju esitada. Kuna seda pole tehtud, siis selgitan teemat oma professioonist tulenevalt.