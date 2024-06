NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: USA ja Prantsusmaa „võistlevad“ – kumma lennukid jõuavad Ukrainasse enne?

Lõpuks on käes aeg, kus ukrainlased mitte ainult ei oota F-16 hävituslennukite saabumist, vaid oma hävitajaid Dassault Mirage 2000-5 lubas anda ka Prantsusmaa ning alustada vajaliku 5-6 kuise lendurite väljaõppega „juba homme“. President Emmanuel Macroni poolt Ukrainale üle antavad Mirage’d on mu sõbra, endise F-16 katselenduri Terry Virtsi sõnul oma võimekuselt Ukraina kontekstis üsna sarnased just kauaoodatud USA hävitajatega ning sobivad nii õhulahinguteks kui ka kaitseks.