USA PÄEVIK | Juba on näha: USA presidendivalimised suunduvad kohtusse

Presidendivalimiste õhustik on ainulaadne. Trump peab Bidenit ohuks USA-le. Biden peab Trumpi ohuks demokraatiale. See, et kandidaadid üksteisele ei meeldi, on tavaline. Ent kunagi varem pole kohtusüsteem mänginud valimistel nii suurt rolli kui sel korral.