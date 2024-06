Edgar Kaskla: mahlapaki korgid, mis ära ei tule? Lollakas näide, et euroliit pole võimeline suuri samme astuma

Järgnevatel päevadel on Phoenixis, mis asub USA Arizona osariigis, hoiatatud „kuumusekupli“ eest, mis hoiab temperatuuri umbes 39 kuni 46º C. Kui tegemist on vaid 39º C kuumaga, on see talutav, aga 46º C on juba tappev. Kuppel pidi jääma paigale umbes nädalaks, võib-olla isegi kauemaks ajaks.