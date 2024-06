JUHTKIRI | Šokk jäi tulemata, aga Eesti valitsus sai terava signaali

Reformierakonna põrumine tekitab loodetavasti parteis sees tugevama diskussiooni, kui senine tuim järgnemine peaministrile. Ka ekspeaministri Andrus Ansipi sisuline kõrvaletõrjumine viitab, et eriarvamuste kõrvaletõrjumisel on hind. On tõenäoline, et Ansip selle teise mandaadi ära toonuks. Märkimisväärne on siin sotside võit traditsioonilises Reformierakonna kantsis Tartus.