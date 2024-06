Põim Kama: pole kaugel aeg, kus Reformierakonnale pole Eesti 200 enam valitsuses vaja

Isamaa võitis valimised ülekaalukalt, kuid see saavutati alles hiljuti erakonnaga liitunud Jüri Ratase häältesaagiga, kes pika ja visa kampaaniaga saavutas 33 622 valija toetuse. Arvestades, et Isamaa häältesaak tervikuna oli 79 179 häält ning Ratas edestas erakonna senist EP saadikut Riho Terrast pea 10 000 häälega võib julgelt väita, et ilma Jüri Ratase panuseta tulnuks Isamaal leppida ühe mandaadiga.