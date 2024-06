Raimond Kaljulaid: Eesti sõdurite saatmine Ukrainasse oleks plahvatusohtlik

Rahvusvaheline meedia kirjutab, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis kohtumisel Ukraina presidendiga teada, et Prantsusmaa soovib lähetada Ukrainasse enda kaitseväelasi eesmärgiga viia väljaõpet läbi kohapeal. Macron täpsustas, et mitmed riigid on valmis selle algatusega kaasa tulema. Ühesõnaga, on moodustamisel riikide koalitsioon, kes on valmis väljaõppemissiooni panustama. Välismeedias on spekuleeritud selle üle, millised riigid need võivad olla - mainitud on ka Eestit.