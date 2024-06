ARVUSTUS | Pärast poja kadumist leiab isa lohutust sinise koletisega semutsemisest

Meile mõneti harjumatult on USA-s kombeks, et isegi teismelisi saadavad vanemad tihtilugu koduuksest koolini ja tagasi. Kuid see on mõistetav – Ameerika Ühendriikides kaob väga palju lapsi ja eks need juhtumid on vanematel pidevalt silme ees. Tänavapildis on tagaotsimiskuulutused ning piimapakkidel pildid poistest ja tüdrukutest, kelle saatus teadmata.