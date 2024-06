REPORTAAŽ | Inglane, kes käis teist korda sama tuuriga Eestis. „Ootan juba naasmist“

Põlvkondadeülene staar, pehme roki kuningas Sting on küll 72-aastane, ent vokaalimasin töötab tal võimsalt. Kui võrrelda teda suurte Briti staaridega (videotunnistuste põhjal), siis – kahju tunnistadagi – hääl on tal paremgi kui näiteks Paul McCartneyl, Elton Johnil või Phil Collinsil samas vanuses. Enamik inimesi ei laula kunagi nii hästi ja ka muusikute seas on hääle selliselt säilimise protsent ilmselt lotovõidu ja pikselöögi saamise suurusjärgus. Stevie Wonder tuleb meelde.