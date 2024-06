SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina hävitab Krimmis Vene õhutõrjet nagu lasketiirus

Eile ilmus Ukraina meedias ka info, et Krimmis paiknevate Vene õhutõrje üksuste sõjaväelaste pereliikmetel on antud korraldus Krimmist lahkuda. Ilma korraliku keskmaa õhutõrjeta ei ole võimalik Vene armeel Krimmis suuremat vägede kontingenti hoida. Kindlasti on Krimmis veel omajagu mobiilsemaid, ent vähem võimekaid õhutõrje komplekse, nagu Pantsir, kuid juba praegu on näha, et õhutõrje Krimmis on väga nõrk.