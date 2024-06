Ian Buruma: entusiastlikel noortel polegi pöörduda kellegi teise kui paremäärmuslaste poole

Ehkki nimetatud tegelased ei peegelda enamiku noorte vaateid, on tulemused siiski jahmatavad ja lähevad vastuollu kõhutundega. Lõppude lõpuks oli ju neli aastakümmet pärast teist maailmasõda just noorus see, mida seostati maailma paremaks muuta sooviva vasakpoolsusega. Noored võitlesid avatud, mitmekülgse ja võrdse ühiskonna nimel, kus fašism ei saaks enam kunagi pead tõsta. Paremäärmuslust seostati vastupidi rääbakate vanameestega, kellest õhkus kantud pruunide ja mustade särkide kopitanud hõngu.