Tallinn on täna klaaskirstus nagu Lumivalgeke. Kuigi tema keskaegne ilu on tänaseni säilinud, näitab matemaatika, et pöialpoiste kombel jätkates ta klaaskirstu jääbki. Tallinnal on oht muutuda keskaegseks. Kuni tema juhtimist, täpsemalt linnaplaneerimisprotsessi üles ei raputata, jääb pöialpoiste pisaratest väheks.