Vene vabatahtlikud on viimased kaks aastat korraldanud rünnakuid Venemaa piirialadel. Kuid nende sõnul on eesmärk suurem – soovitakse suunduda Moskva peale.

Venemaa Vabaduse Leegion on Ukraina armee ridadesse kuuluv üksus, mis koosneb Vene vabatahtlikest. Nende eesmärk on vabastada Venemaa okupeeritud Ukraina alad, aga ka võidelda Vladimir Putiniga, kes, nagu leegioni manifestis öeldud, „ei hävitanud mitte ainult Venemaa majanduse, vaid ka venelaste õiguse õnnelikule tulevikule“. Leegion pole Ukraina sõjaväes ainuke Venemaa kodanikest koosnev üksus, peale selle tegutsevad ka Siberi pataljon ja Vene Vabatahtlike Korpus. Need üksused peavad Venemaa piirioblastites geriljasõda, rünnates ootamatult ja lahkudes enne Vene armee põhijõudude kohalejõudmist. Kuid nende eesmärk on palju suurem.