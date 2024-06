SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina tegi Harkivi tulistamisele S-300 rakettidega praeguseks lõpu

Eelmises ülevaates kirjutasin Ukraina rünnakust ATACMS rakettidega Krimmis. Ukraina armee poolt edastatud andmetel olid need väga edukad, sest pihta said kolmes erinevad kohas asunud Venemaa õhutõrjekompleksid S-400/S-300 ja Ukraina poole andmetel ei suutnud Venemaa õhukaitse ühtegi raketti alla lasta. Õhutõrjekomplekside osad on nii laskeseadmed kui radarid ning kõige efektsema video saab laskeseadme tabamisest, eriti kui seal on laskevalmis raketid, mis omakorda plahvatavad.