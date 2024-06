Kriibib suud või päästab loodust? Plastpudeli uus kork ei jäta kedagi külmaks

Kiirel hommikul täidan Värska pudeli veega, keeran mitu korda korki küll üht-, küll teistpidi, tõmban selle uuesti pealt, et siis tegevust korrata, kuni löön käega, sest pudel vähemalt tundub olevat kinni. Panen selle koos läpakaga seljakotti ja asun teele. Kuna päike kütab, teen juba mõne minuti möödudes kotisuu lahti, et vett võtta ja... see on täitunud poolest saati veega. Haaran läpaka ja hakkan (tüütute) tagajärgedega tegelema.