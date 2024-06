Vilja Kiisler: riik on ohus. Parimad lahkuvad. Kaja Kallas, miks te vaikite? Ja Hanno Pevkur?

Olukorra olemuslik õudus seisneb selles, et kaalul on ei rohkem ega vähem kui absoluutselt kõik: Eesti riigi püsimajäämine kurja Venemaa kõrval. Kui oma riiki enam ei ole, siis ei ole mõtet ju mitte millelgi: kõik erakondlikud rübelemised ja võimuvõitlused tunduvad äkki tühised. Inimeste elu ja töö, alles oma eneseteostuslikku elu alguses seisvate noorte inimeste unistused purunevad. Okupatsiooniaega mäletavad inimesed teavad liigagi hästi, mida karta. Lootusetuse aja mälestused on veres ja kontides. Mõte, et see kõik võib naasta, võtab eluisu.

Kusti Salm ja Martin Herem teavad liigagi täpselt, mis on kaalul. Nad teavad liigagi hästi, et Eesti kaitsevõime oluline osa on võime ise vastu hakata ja vastu pidada, kuni NATO vihmavari meie kohal avaneb. Nad teavad täpselt, mida on vaja, et seda suuta. Ja nad näevad liigagi hästi, et praegu ei ole see võimalik. Venemaa relvastab end palju kiiremini kui meie, me ei suuda sammu pidada. Nad on sellest rääkinud mitu korda, mõlemad. Lahtise tekstiga, rahulikult, argumenteeritult, kedagi solvamata, isegi poliitikuid kritiseerimata. Ja sellistel meestel laseb Eesti riik minna.

Kui me end kaitsta ei suuda, siis on kõik läinud

Ma saan tõesti aru, et Kaja Kallasel ei ole kerge. Ma ei heida talle sekundikski ette soovi võtta vastu Euroopas vastu mõni kõrge ametikoht, kus ta saab oma parimaid võimeid, oskusi ja kogemusi realiseerida paremini kui Eesti peaministrina. Olen kindel, et kui Kallas on kord läinud, siis mäletatakse tema peaministriaega hea sõnaga, hoolimata sellest, kui palju on teda kritiseeritud. Ta on ajanud õiget asja – paremini väljaspool Eestit, vähem õnnestunult kodus.